Algemeen vuurwerkverbod is stap in goede richting, maar gaat niet ver genoeg voor Gaia

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert tevreden op het algemeen verbod op vuurwerk dat Vlaanderen wil invoeren. 'Een beperkende stap in de goede richting', klinkt het, al ijvert voorzitter Michel Vandenbosch wel nog voor een bijkomende verplichting van geluidsarm vuurwerk voor de gemeenten die het op bepaalde plaatsen en tijdstippen wel toestaan.

Vlaanderen verbiedt het afsteken van vuurwerk in alle steden en gemeenten. Meerderheid en oppositiepartijen Groen en sp.a dienen daarvoor een gezamenlijk voorstel van decreet in, op initiatief van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Momenteel is vuurwerk overal toegelaten, tenzij de gemeente het heeft verboden. Maar dat principe wordt nu omgedraaid: het is verboden, tenzij de gemeente het expliciet toelaat, en dan enkel op bepaalde plaatsen en momenten. De nieuwe regels moeten incidenten met bange dieren vermijden.

Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert voorzichtig tevreden. 'Een beperkende stap in de goede richting', zegt voorzitter Michel Vandenbosch. 'De drempel om een uitzondering toe te staan, zal sowieso hoger liggen, en indien er ondanks het verbod toch vuurwerk wordt afgestoken, zal de handhaving makkelijker zijn.' Maar Vandenbosch had nog graag een bijkomende bepaling gezien. 'Nog beter was geweest dat indien een gemeente toelating geeft om vuurwerk te gebruiken, geluidsarm vuurwerk verplicht wordt', klinkt het. Gaia had ook graag een verplichting van geluidsarm vuurwerk gezien voor officiële evenementen die door de overheid worden georganiseerd, maar ook dat staat niet in het decreet. Groen-parlementslid Bart Caron zei tijdens de voorstelling van het decreet dat zo'n bepaling in de toekomst kan worden toegevoegd, als de technologie volledig op punt staat. Het voorstel van decreet staat op de planning tijdens de laatste commissie Dierenwelzijn voor de paasvakantie. Als alles goed gaat, wordt de tekst tijdens de laatste plenaire vergadering voor de verkiezingen gestemd en treedt het verbod nog dit jaar in werking.

