In het centrum van Antwerpen kan je vanaf vandaag zombies gaan bestrijden of de wereld proberen te redden van een buitenaardse invasie. Het klinkt misschien wat absurd, maar in The Park lijkt het dankzij virtual reality levensecht. Deze speeltuin voor game-liefhebbers opende vandaag de deuren en lokte meteen al wat geïnteresseerden.