Human Interest "All you need is love"

All you need is love, het bekende lied van The Beatles, werd vanmiddag door zo'n 300 bewoners en bezoekers van Woonzorgcentrum Hof de Beuken in Ekeren gezongen. Het is vandaag de dag van de zorg. En liefde, love, is per slot van rekening toch waar het om draait in de zorgsector