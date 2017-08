Alle Antwerpse verkeerslichten krijgen aftelsysteem

Alle Antwerpse verkeerslichten voor voetgangers worden op termijn uitgerust met een aftelsysteem. Zo weet je hoe lang je nog moet wachten voor het licht op groen springt.



Aan twintig verkeerslichten voor voetgangers en fietsers ís het systeem al geïnstalleerd. Dat wordt nu stelselmatig uítgebreid. Bij elk kruispunt dat wordt aangepakt, worden meteen de verkeerslichten vervangen. Want de evaluatie van het aftelsysteem is erg positief. Wanneer de wachttijd zichtbaar is, blijkt er bij voetgangers meer bereidheid om de verkeersregels te respecteren. De wachttijd lijkt korter als je weet hoe lang je moet wachten. De kruispunten aan de Ijzerlaan, Noorderlaan, Slachthuislaan en Londenstraat krijgen binnenkort al zulke lichten.