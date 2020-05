"Alle leerlingen dit jaar nog naar school"

Als het aan directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ligt, gaan alle leerlingen dit schooljaar toch nog eens naar school. Dat schrijft de krant De Zondag. "Ik weet dat een aantal directies gecommuniceerd heeft dat sommige jaren niet meer naar school komen, maar ik hoop dat ze een slag om de arm houden. Het is te vroeg om dat te zeggen", zegt Boeve.

Hij wijst erop dat in Denemarken de scholen in fases weer opengaan voor alle leerlingen, en dat dat tot nu toe nog geen piek in de epidemie creëert. '"ls we volgende week de heropstart evalueren, moeten we nadenken of we toch niet iedereen nog eens naar school kunnen laten komen, al was het maar enkele keren om het schooljaar op een goede manier te kunnen afronden", vindt Boeve.

In De Zondag wordt bovendien verduidelijkt dat ouders en leerlingen wel degelijk scholen mogen bezoeken en dat de inschrijvingen nog kunnen plaatsvinden, maar dan wel op afspraak en mits het naleven van de veiligheidsmaatregelen. Opendeurdagen met veel volk zijn voorlopig nog verboden.

Foto Belga