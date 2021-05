Alle versoepelingen op een rij: horeca volledig open vanaf 9 juni

Als acht op de tien kwetsbare mensen gevaccineerd zijn en de 'richtdrempel' van 500 bezette covid-bedden op intensieve zorgen is bereikt, zullen horecazaken vanaf 9 juni opnieuw binnen klanten mogen ontvangen. Ieder gezin mag dan ook tot vier personen over de vloer krijgen, kinderen niet meegeteld. Dat heeft het Overlegcomité dinsdag beslist.

De beslissingen passen in een breed zomerplan dat de verschillende regeringen van het land overeengekomen zijn. Horecazaken zullen vanaf 9 juni binnen klanten mogen ontvangen tussen 8 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds, tot vier personen of 1 gezin per tafel. Tussen de gezelschappen moet wel een afstand van anderhalve meter worden bewaard. Het sluitingsuur voor de terrassen schuift op: nu is dat nog 22 uur, vanaf 9 juni wordt dat 23.30 uur. Dezelfde tafelregels als binnen zullen er gelden.

Tijdens de zomermaanden zullen de regels voor de horeca verder evolueren. "Er wordt ook ruimte voor een terugkeerdag op het werk gecreëerd", kondigde premier Alexander De Croo aan. Eveneens vanaf 9 juni mag elke werknemer 1 dag per week opnieuw naar het werk. "We zijn al bijzonder lang aan het thuiswerken", zei De Croo. Het Overlegcomité legde vast dat nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig mag zijn. Als het om kmo's met minder dan 10 werknemers gaat, mogen maximaal 5 personen aanwezig zijn. Hoe dan ook wordt testing "ten zeerste aanbevolen".

Evenementen zullen opnieuw kunnen doorgaan in juni: binnen tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, buiten tot 400 personen.

Er komen ook opnieuw mogelijkheden voor niet-professionele sporten, jeugdactiviteiten- en kampen, feesten, recepties, huwelijken, begrafenissen en erediensten.

Fitnesscentra, sauna's, bioscopen, bowlingzalen en casino's mogen weer de deuren openen.

Festivals

Na de reeks versoepelingen die ingaan op 9 juni, worden in de zomermaanden juli en augustus verdere stappen gezet. Meest opvallende zijn de grotere bezoekersaantallen voor de evenementen en de mogelijkheid voor de organisatie van grotere festivals vanaf 13 augustus.

Net als voor de versoepelingen in juni, wordt voor de versoepelingen in juli en augustus ook gewerkt met richtdrempels voor de vaccinatie en het aantal bedden op intensieve zorg. Als op 1 juli 6 op de 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gekregen en het aantal bedden op intensieve zorgen onder de 500 blijft, kunnen een reeks versoepelingen doorgevoerd worden.

Zo zal telewerk niet langer verplicht zijn, al blijft het wel aanbevolen. De beperkingen op het winkelen vervallen. Nu mag men enkel met twee mensen gaan winkelen en dat maximaal 30 minuten. Niet-professioneel sporten wordt toegelaten zonder beperkingen.

Bij evenementen (bv. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) zullen binnen tot 2.000 mensen toegelaten zijn en buiten tot 2.500 mensen. Mondmaskers blijven verplicht, net als de afstandsregels.

Voor erediensten, huwelijken en begrafenissen worden 100 mensen (binnen) tot 200 mensen (buiten) toegelaten. Voor feesten en recepties zijn binnen 100 mensen toegelaten. Buiten gelden de regels van de horeca.

Op 30 juli volgt een extra stap. Tegen dan moeten 7 op de 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad. Als het aantal bedden op intensieve zorgen onder de 500 blijft, worden extra versoepelingen mogelijk. Zo gaat het aantal bezoekers op evenementen naar 3.000 binnen en 5.000 personen buiten. Vanaf 13 augustus zouden ook grotere aantallen toegelaten zijn. Bezoekers moeten dan wel een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test kunnen voorleggen.

Nog vanaf 30 juli worden handelsbeurzen toegelaten. Voor feesten en recepties gaat het aantal personen naar 250 binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.

Voor jeugdactiviteiten en zomerkampen gaan de aantallen naar 200 personen.

Vlaams minister-president Jan Jambon reageert tevreden op de "grote stappen" die in de zomermaanden gezet worden, maar geeft toe dat hij de plannen voor juli en augustus graag nog "iets ambitieuzer" had gezien. Jambon sluit niet uit dat de plannen nog verder versoepeld worden als de coronacijfers dat de komende weken en maanden toelaten.

Nog geen beslissing over reizen

Het Overlegcomité heeft dinsdag nog geen beslissing genomen over de mogelijkheden om deze zomer te reizen. "We wachten daarvoor de Europese Raad van 24 en 25 mei af, die zal beslissen op welke manier het digitale groene certificaat zal kunnen worden gebruikt", zegt premier Alexander De Croo. "Maar ik twijfel er niet aan dat we deze zomer binnen Europa op reis zullen kunnen gaan."

Op de Europese top moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen nog enkele belangrijke knopen over het coronacertificaat doorhakken. "Ik ga ervan uit dat we over 2 à 3 weken duidelijkheid zullen geven. De modaliteiten moeten nog worden bepaald, maar ik twijfel er niet aan dat we deze zomer binnen Europa op reis zullen kunnen gaan."

(Bron en foto: © Belga)