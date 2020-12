Alle winkels mogen deuren weer openen

Alle winkels kunnen vanaf vandaag weer de deuren openen. In de strijd tegen het coronavirus mochten ze de afgelopen maand alleen nog via thuislevering en ophaling werken.

Eind oktober besliste het Overlegcomité - het orgaan waarin de verschillende regeringen in ons land overleg plegen - om opnieuw strengere regels in te voeren om het stijgend aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Een van die 'maatregelen van de laatste kans' was de sluiting van alle niet-essentiële handelszaken vanaf 2 november. Ook tijdens de eerste coronagolf moesten ze al de deuren sluiten, van 18 maart tot 11 mei. Deze keer mochten ze wel via thuislevering of ophaling voort blijven werken. vandaag mogen alle winkels opnieuw de deuren openen.

Strenge maatregelen

De heropening gaat wel gepaard met strenge maatregelen: zo blijft het verplicht om een mondmasker te dragen, moeten mensen alleen gaan winkelen (met uitzondering van minderjarigen van het eigen huishouden en personen die nood hebben aan begeleiding), en moet dat kort (niet langer dan 30 minuten, behalve op afspraak) gebeuren. Er mag ook maar een beperkt aantal klanten tegelijkertijd binnen, afhankelijk van de afmetingen van de winkel, en grote winkels moeten voor toegangscontrole zorgen. De handelszaken zijn ook verplicht om handhygiënemiddelen ter beschikking te stellen en goed te verluchten.

De federatie van de handelaars, Comeos, roept mensen op om veilig te gaan winkelen. 'Meer dan 40.000 winkels openen weer de deuren', zegt CEO Dominique Michel. 'We moeten er samen voor zorgen dat dat veilig kan verlopen. De winkels zijn een maand dicht gebleven, om evidente redenen moet ik niet uitleggen dat er overal meer dan voldoende voorraden zijn. Er is genoeg voor iedereen. Je hoeft je niet te haasten.' Comeos vraagt klanten om hun aankopen te spreiden. 'Er zijn nog precies 24 dagen voor kerstmis, we hebben ook de zondagsopeningen deze maand, dus de meeste winkels zijn het volledige weekend open. U moet dus niet op de eerste dag komen winkelen of meteen al nu zaterdag.' Daarnaast vraagt de federatie om de verplichting om alleen te winkelen, te respecteren en om vriendelijk te zijn voor het winkelpersoneel.

