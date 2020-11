De nieuwe coronamaatregelen voor de feestdagen

Het Vlaams Museumoverleg is blij dat de musea net zoals de winkels weer open mogen. 'Er heerst een grote motivatie bij de musea om iets te betekenen voor de mensen tijdens deze moeilijke periode', zegt voorzitter Patrick Allegaert. 'Het is ook goed dat er weer iets 'live' gebeurt in de culturele sector.' De musea waren volgens Allegaert eigenlijk kandidaat om vanaf 14 december weer te heropenen, maar het mag uiteindelijk dus zelfs twee weken vroeger. 'Misschien gaan nog niet alle musea meteen openen, want er zal wel wat voorbereiding nodig zijn', geeft hij aan. 'Maar de meesten zullen wel tijdens de eerste week al opengaan. We hebben de ervaring van na de eerste lockdown, toen we ook als een van de eersten weer open mochten. Dat is toen bijzonder goed gelukt.'Allegaert stelt dat er nu wel nog meer naar ventilatie zal worden gekeken. 'Daar ligt nu meer de nadruk op dan bij de eerste lockdown', zegt hij. 'Op sommige plekken is dat natuurlijk al meer een uitdaging dan op andere. Maar het is fantastisch dat we weer publiek zullen mogen verwelkomen. Het is belangrijk dat mensen op cultureel vlak niet alleen thuis een film kunnen kijken of een boek lezen, maar ook iets 'live' kunnen beleven.'Foto Belga