Nieuws "Alle zorgmensen hebben positief getest, school moet dicht"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Zurenborg heeft basisschool De Brug, in de Grote Beerstraat, de deuren moeten sluiten. Enkele personeelsleden van de school voelden zich niet goed en een aantal van hen blijkt besmet met covid-19. Daarom besliste de school gisteren om de lessen op te schorten tot en met 25 september. Er zal ook geen opvang mogelijk zijn. De school gaat nu in kaart brengen met wie de collega's in contact zijn geweest, om na te gaan of er nog meer besmettingen zijn.