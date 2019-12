'Allebei schuldig aan roofmoord'

Net zoals de burgerlijke partij is ook het openbaar ministerie van mening dat Natasja De Paepe en Bart Goossens uit Essen allebei schuldig zijn aan de roofmoord op de gepensioneerde leerkracht Frank Serruys uit Antwerpen.

'Enkele uren na zijn dood begonnen ze al geld van zijn rekening te halen. Ze hebben zich voortdurend verrijkt met zijn centen, met als klap op de vuurpijl een reis naar Barcelona', stelde advocaat-generaal Björn Backx vandaag. De Paepe was voor de feiten platzak: ze had nauwelijks geld op haar rekeningen en stond achter met de huur. Manipulatief als ze is, vond ze altijd wel een slachtoffer om haar schulden te betalen. Ook Serruys, die ze in het voorjaar van 2017 had leren kennen in de psychiatrie, wist ze helemaal rond haar vinger te winden.

Het slachtoffer liet graag merken dat hij er warmpjes in zat en voelde zich goed als hij anderen financieel kon helpen. Toen De Paepe twee weken voor de feiten een relatie begon met Goossens, die ook financieel aan de grond zat, profiteerde hij mee van de vrijgevigheid van Serruys. 'En daarin zit de kiem voor de feiten. De beschuldigden zaten allebei op zwart zaad. Ze wisten dat Serruys bemiddeld was en zolang hij bij hen was, betaalde hij voor alles. Maar het was niet de bedoeling van dat jonge koppel om met die oude man te blijven samenwonen', stelde de advocaat-generaal. En aangezien De Paepe de code van zijn bankkaart kende en de reservesleutels van zijn appartement had, hadden ze het slachtoffer ook niet meer nodig.