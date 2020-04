Extra ouderschapsverlof voor alleenstaande thuiswerkers

Alleenstaande thuiswerkers moeten extra ouderschapsverlof kunnen opnemen om tijdens de lockdownperiode voor de kinderen te zorgen. Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) heeft een voorstel in die zin uitgewerkt. Dat schrijf De Morgen

De Gezinsbond pleitte daarom een maand geleden al voor de invoering van een 'coronaverlof', waardoor ouders extra vrijaf kunnen nemen tijdens de lockdown. Na overleg vorige week pikt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) in op het voorstel. Ze heeft een volmachtenbesluit klaar waardoor alleenstaande thuiswerkers ouderschapsverlof kunnen opnemen specifiek voor deze lockdownperiode. Voorwaarde is wel dat één of meerdere kinderen jonger zijn dan twaalf. De ouders kunnen het verlof per week opnemen, de procedure wordt zo kort mogelijk en de aanvraag is al mogelijk vanaf iemand één maand aan de slag is bij zijn werkgever. Bovendien heeft het coronaverlof geen impact op het reguliere systeem: je saldo van ouderschapsverlof blijft hetzelfde. Enige beperking is dat het verlof enkel kan opgenomen worden om vier vijfde of halftijds te gaan werken. Het stelsel zou geldig zijn tot het einde van het schooljaar.

(archieffoto Pixabay)