Mooie objecten in het DIVA, want daar kan je vanaf vandaag gaan kijken naar werk van de allerbeste zilversmeden en ontwerpers ter wereld. De Zilvertriënnale is dé belangrijkste internationale wedstrijd voor hedendaagse zilversmeedkunst ter wereld. De expo laat zien dat de creatieve toepassingen van zilver eindeloos zijn.