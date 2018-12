Allerlaatste Fokker van VLM opgestegen in Deurne

Op de luchthaven van Deurne is vanmorgen de allerlaatste Fokker van VLM vertrokken. Daarmee is na 26 jaar definitief het doek gevallen voor het Antwerpse VLM, dat deze zomer in vereffening ging.



De Antwerpse curator probeerde nog om de firma een doorstart te laten nemen in Deurne. Maar dat is niet gelukt. Na een afscheidsaluut van de brandweer steeg het laatste vliegtuig van VLM op naar Malmö in Zweden. Een Zweeds luchtvaartbedrijf heeft de 3 laatste Fokker-toestellen van VLM overgekocht. De 85 ontslagen medewerkers in Deurne ontvangen binnenkort een opzegvergoeding. Of de vliegroute vanuit Antwerpen naar Londen snel weer wordt ingevuld, blijft een open vraag. Er lopen gesprekken met meerdere kandidaten.