"Allochtone ouders moeten zich meer engageren op school van de kinderen"

Scholen mogen meer engagement verwachten van allochtone ouders. Dat zegt Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits.



Omdat er een grote kloof is in de schoolse resultaten tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie Turks of Arabisch spreekt. En er is geen beterschap, zegt ze. Want de tweede generatie scoort niet beter dan de eerste. Crevits verwijst naar perfect geïntegreerde moeders van wie de kinderen geen Nederlands meer spreken. De minister roept scholen op om van ouders actieve partcitipatie te vragen. Zodat ze aanwezig zijn op oudercontacten en deelnemen aan de ouderraad of een helpen bij een ouderavond