Consternatie in Edegem. Daar hingen onbekenden gisteren een spandoek aan het kerkhof met de boodschap: "Te koop: Begraafplaats". In Edegem is er heel wat protest nadat het gemeentebestuur dinsdag bekend maakte dat 30 procent van het gemeentepersoneel zou afvloeien. Die maatregel leidde tot heel wat protest. Maandag legt een deel van het personeel zelfs het werk neer. De hele zaak ligt dus erg gevoelig in Edegem. Het protest was zaterdag dus ook zichtbaar aan het kerkhof met het spandoek. Dat leidde op sociale media tot heel wat verontwaardigde reacties. Heel wat mensen noemden het spandoek respectloos. Iemand van de vakbond van het gemeentepersoneel zei niet op de hoogte te zijn de actie en liet weten dat het spandoek inmiddels is weggehaald.