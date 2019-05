"Als die honden blijven leven, dan heb ik schrik voor de toekomst" (VIDEO)

Charlie, het hondje van de familie Rillaerts uit Zoersel, werd vorige week doodgebeten door twee American bully's. De honden ontsnapten uit hun woning, ze beten zich vast aan Charlie en lieten hem niet meer los. De bully's verbleven bij de ouders van de eigenaar, die op dat moment op reis was. Voor Nouche - het baasje van Charlie - was dat een traumatische ervaring. Zij is ervan overtuigd dat de bully's weer andere honden of zelfs kinderen zouden kunnen aanvallen.