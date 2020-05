Aan de Antwerpse luchthaven is vandaag de opleiding tot piloot heropgestart. Samen in een klein vliegtuigje kruipen om te trainen en te vliegen mag dus opnieuw, maar enkel met de nodige veiligheidsmaatregelen. Wie wil kan in Deurne het brevet van professioneel lijnpiloot halen, want ondanks de ontslagengolf bij Brussels Airlines zien de instructeurs nog een toekomst weggelegd voor nieuwe piloten.