Is die derde coronagolf nu al begonnen of niet. Experts zijn het er niet helemaal over eens. Marc Van Ranst kwam deze ochtend naar Wakker op Zondag, de ideale kans om zijn mening over de situatie te polsen. En ook over de nieuwe, meer besmettelijke variant van het virus die is opgedoken in Engeland. Volgens Van Ranst moeten we de variant goed in het oog houden.