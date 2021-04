Als het nodig is om te reizen, wil kwart van vaccintwijfelaars toch een prikje

Als vaccinatie een voorwaarde wordt om te reizen, overweegt 27 procent van de Belgische vaccintwijfelaars om toch voor een prikje te gaan. Dat is een van de conclusies uit de vakantiebarometer die reisverzekeraar Europ Assistance woensdag heeft gepubliceerd.

Van de ondervraagde Belgen die nog twijfelen over een inenting, zegt 27 procent dat reizen een stimulans is om zich te laten vaccineren. 55 procent zegt dat vaccinatie als voorwaarde om te reizen geen invloed heeft op hun beslissing, omdat ze toch van plan zich te laten inenten. 11 procent zegt liever andere reisplannen te maken dan zich te laten vaccineren.

Volgens Europ Assistance verlangt acht op de tien van de Belgen om de komende achttien maanden opnieuw op reis te kunnen gaan. 29 procent van de Belgen kiest daarbij voor eigen land. In vergelijking met de vakantiebarometer van 2019 is dat een stijging. Toen gaf slechts 15 procent van de ondervraagden aan in eigen land op reis te willen gaan.

Uit de enquête blijkt ook dat de coronapandemie en het reizen in bubbel een invloed heeft gehad op de verblijfsvoorkeuren van de Belgen. Waar in 2019 nog 53 procent van de reizigers de voorkeur gaf aan hotels, is dat percentage nu verlaagd naar 28 procent. De afgelopen maanden blijken vakantiewoningen en appartementen populairder: 69 procent overweegt er in de komende achttien maanden voor te kiezen. De favoriete periode van de Belgen om te reizen is tussen juli en september, 45 procent plant een reis tijdens de zomerperiode. De lente- en herfstperiode zijn minder populair met respectievelijk 15 en 16 procent van de Belgen die tijdens die maanden een reis willen inplannen.

Europ Assistance ondervroeg tussen 28 februari en 1 april 2021 8.700 reizigers uit acht Europese landen, onder wie 1.100 Belgen. De resultaten van de enquête bieden een overzicht van de reizigersvoorkeuren inzake reserveringen, bestemmingen en vakantiewoningen.

Foto Belga