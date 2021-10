Als het van Vlaanderen afhangt, krijgt u derde prik

Internationaal zijn experts bezorgd over de ondermaatse bescherming na één prik met het Janssen-vaccin. Duitsland biedt de mensen die dat vaccin hebben gekregen een tweede prik met Pfizer of Moderna aan. Ook bij ons ligt dat plan op tafel. Tegen begin november wordt een advies verwacht. Bij de goedkeuring van het Janssen-vaccin bleek al dat de bescherming tegen COVID-19 minder goed was dan die van de mRNA-vaccins (Moderna en Pfizer). Maar sinds de intrede van de deltavariant valt ook de werkzaamheid in de praktijk ­tegen. In die mate zelfs dat experts nu opperen dat wie met Janssen geprikt werd eigenlijk niet volledig beschermd is. 'We moeten het idee loslaten dat één dosis van het Janssen-vaccin voldoende is', zegt Pierre Van Damme, professor vaccinologie (UAntwerpen) en lid van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). 'Zoals we ook bij de andere coronavaccins het schema met een extra dosis aan het vervolledigen zijn voor de 65-plussers.' In Duitsland wordt aan de mensen die één dosis Janssen hebben gekregen al een bijkomende dosis van het Pfizer- of Modernavaccin aangeboden. In een grondige analyse boog de Duitse vaccinatiecommissie Stiko (de Duitse evenknie van de vaccinwerkgroep binnen onze HGR) zich over de kwestie. Daaruit blijkt dat Duitsers die één dosis Janssen kregen veel vaker dan de andere gevaccineerden alsnog besmet raakten of met COVID-19 in het ziekenhuis belandden. In eigen land buigt de Hoge Gezondheidsraad zich momenteel over de vraag of wie Janssen kreeg een bijkomende prik moet krijgen. Het advies daarover wordt begin november verwacht. In België kregen al bijna 400.000 mensen een inenting met Janssen. De helft van hen is tussen 35 en 54 jaar. Het één-dosis-vaccin is specifiek ingezet om moeilijk ­bereikbare of moeilijk te overtuigen mensen te beschermen tegen ­ COVID-19, bijvoorbeeld door mobiele equipes. Als ook België beslist om iedereen die Janssen kreeg een tweede prik aan te bieden, zal het veel moeite vergen om die bij iedereen te zetten.Foto Belga