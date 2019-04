Werner De Heel uit Schoten heeft het leven gered van een arbeider die in zijn straat aan het werk was. De arbeider kreeg om onduidelijke redenen een hartstilstand, terwijl hij aan de gasleiding werkte. Buurtbewoner Werner aarzelde niet en begon onmiddellijk met het reanimeren van de man. Die werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Werner, die op het werk net een cursus EHBO had gevolgd, blijft er bescheiden bij