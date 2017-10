Gisteravond is in de Roma de vzw 'Pep!' boven de doopvont gehouden. 'Pep' staat voor Positieve EducatiePsychologie, en wil via rolmodellen de positie van leerlingen uit kansengroepen verbeteren. Hun slogan is : "Als ik het kan, kan jij het ook".



De organisatie linkt leerlingen aan een soort 'personal coaches', die zelf vanuit een niet evidente achtergrond toch een mooie positie in de maatschappij in de maatschappij hebben verworven. De belangstelling was overweldigend: meer dan 1.000 jongeren kwamen er op af. Bedoeling is dat meer leerlingen met een migratie-achtergrond doorstromen naar het hoger onderwijs. Onderwijsminister Crevits ondersteunt het intiatief.