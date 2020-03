Het is feest bij Aluma Constructies uit Sint-Job. Het bedrijf dat ramen en deuren in aluminium maakt vier haar dertigste verjaardag. Bovendien breidde het familiebedrijf fors uit met een gloednieuw gebouw. En de toekomst lijkt verzekerd want naast stichter André en zijn vrouw Daniëlle, zijn ook hun kinderen Lander en Nathalie in het bedrijf gestapt...