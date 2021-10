Nieuws "Als je goed kan lopen, ben je sneller dan de tram"

11 kilometer per uur. Dat is de gemiddelde snelheid die tram 11 haalt tijdens de spits. Dat blijkt uit cijfers die Imade Annouri, fractieleider voor Groen in de Antwerpse gemeenteraad, opvroeg bij mobiliteitsminister Lydia Peeters. Antwerpse trams rijden tijdens de spits gemiddeld amper 16 kilometer per uur, en ondergronds zelfs maar 13 kilometer per uur. Groen wil dat de stad zorgt voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer.