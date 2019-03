"Als je met jongeren werkt, betaal je leergeld"

In de tweede amateurliga beleven de Antwerpse ploegen maar een matig seizoen. Berchem en Cappellen staan in de middenmoot, terwijl City Pirates moet strijden voor het behoud. Met de aanstelling van Philip van Dooren pakten de piraten wel 9 op 12 en stegen ze naar de 13e plaats. Gisteren kwam Capppellen op bezoek in het Jef Mermansstadion. Mits een driepunter stegen de piraten enkele plaatsen in het klassement.