Na een 2 op 12 in de laatste vier wedstrijden was een zege voor Beerschot thuis tegen Westerlo broodnodig. De hoop op die tweede periodetitel werd steeds kleiner in die razend spannende 1B-competitie. Maar Beerschot won met 1-0 van Westerlo, en staat nu zeker tot morgenavond op kop in de tweede periode.