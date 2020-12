Om de zorg voor de patiënten te vrijwaren, zijn vanmiddag 24 covid-patiënten van ZNA Joostens in Zoersel verdeeld over vier ziekenhuizen. Door covid is een op de vijf zorgmedewerkers van ZNA Joostens (een site voor patiënten met dementie) besmet en niet meer aan het werk. De patiënten in kwestie zijn overgebracht naar drie andere sites van ZNA in Antwerpen, en naar AZ Sint-Jozef in Malle.