'Als we niet oppassen, dreigt nieuwe pandemie met Britse variant'

Professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen) waarschuwt op Twitter voor een zorgwekkende toename van het aantal besmettingen met de Britse variant. 'We hebben nog steeds niet door wat er aan het gebeuren is: als we niet snel ingrijpen dreigt een nieuwe pandemie met deze Britse variant', vertelt Goossens aan Belga.

Hij roept daarom nogmaals op om de maatregelen strikt op te volgen. 'In Engeland verspreidde deze nieuwe variant zich in oktober en november, maar men had het niet door. Door de versoepelingen tijdens de kerstperiode hebben ze daar een enorme explosie gezien', aldus Goossens. 'Het is niet dat deze variant het 'klassieke' virus vervangt, maar die komt er gewoon bovenop. En dat is zeer problematisch.'

Goossens ziet ook het aantal besmettingen met de gemuteerde versie in ons land zienderogen toenemen. We kunnen de situatie nog beperken, maar het is volgens de professor wel vijf voor twaalf. 'Bij ons is de variant eind december vastgesteld, en net zoals in Engeland hebben we niet door wat er aan het gebeuren is. De dreiging is gigantisch. Er is iets onder onze neus aan het broeden en we beseffen dat onvoldoende.

