Ook Antwerp verloor gisteravond. In Charleroi werd het 2-0. De Carolo's scoorden in de zeventiende minuut en amper vijf minuten later moest Antwerp met z'n tienen verder na een rode kaart voor Birger Verstraete. Voor The Great Old is het al de tweede nederlaag in vier matchen. Met 4 op 12 heeft Antwerp z'n start gemist.