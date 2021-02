Altas Copco zoekt meer dan 100 nieuwe medewerkers

Atlas Copco in Wilrijk werft meer dan 100 nieuwe medewerkers aan om de groei en toekomstige investeringen mogelijk te maken.

Atlas Copco is op zoek naar 130 extra bedienden én arbeiders voor de sites in Wilrijk, Overijse en Hoeselt. Het is al de tweede aanwervingsgolf in een half jaar tijd. Het bedrijf is op zoek naar onder meer IT-ers, data-analisten, ingenieurs, magazijniers en monteurs. Atlas Copco wil zo klaar zijn voor wat er komt na de pandemie... maar het bedrijf wil ook de positie in België versterken. Zo besliste Atlas Copco vorig jaar nog om 15 miljoen euro extra per jaar te investeren in de site in Wilrijk.