In het basketbal stond gisteravond in de zestiende finales van de Beker van België David tegenover Goliath. Ik heb 't dan over de aantrekkelijke regionale derby tussen Kontich Wolves en Antwerp Giants. De Kontichse wolven spelen in de tweede klasse, terwijl Antwerp Giants uiteraard een topper is in de hoogste afdeling. Maar we weten het allemaal: in de beker kan alles!