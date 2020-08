Het lijkt dagelijkse kost te worden. vannacht is de horecazaak 'The Pasta House' op de Turnhoutsebaan in Deurne beschoten.

Kort voor vier uur waren er verschillende schoten te horen in de buurt van The Pasta House op de Turnhoutsebaan. De zaak ligt tussen het Cogelsplein en de Frank Craeybeckxlaan.

De politie onderzoekt de zaak, maar het staat zo goed als vast dat deze aanslag opnieuw past in het oplaaiende drugsgeweld in Antwerpen.