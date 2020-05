Alweer een agressieve spuwer

Een 54-jarige man was donderdagavond gearresteerd voor het spuwen naar een medewerker van het opvangcentrum De Biekorf in Antwerpen. Aan de ingang van het opvangcentrum had de man het eerder al aan de stok gekregen met de Stadstoezichters. Zij wezen hem er verschillende keren op dat hij de social distancing moest respecteren. De man weigerde dit en werd verbaal agressief. Toen de toegang van het centrum hem werd ontzegd door een medewerker, reageerde hij agressief en hief hij zijn vuist om te slaan. Een andere medewerker kwam tussenbeide om de man tegen te houden. Hierop spuwde de man in het gezicht naar de medewerker die hem de toegang weigerde. Die droeg een mondmasker, maar werd wel geraakt in de ogen. De man werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter die besliste hem aan te houden.