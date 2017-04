Alweer een frituur dicht

Slecht nieuws voor alle liefhebbers van frieten, want er verdwijnt alweer een frituur in onze stad. Het slachtoffer is deze keer frituur Royerssluis die al decennialang aan het Noordkasteel staat. De zaak staat letterlijk in de weg van de naburige sluis die ze eind 2018 gaan verbreden en moet daarom verdwijnen. Een nieuwe locatie zit er voorlopig niet in, omdat het stadsbestuur een voorkeur heeft voor tijdelijke foodtrucks en dus geen langdurige concessies wil. Eigenaars Martine en Marc lieten ons weten dat ze erg teleurgesteld zijn.