Alweer een Hamburgerketen bij in Antwerpen

In februari opent de Amerikaanse hamburgerketen Five Guys de deuren in Antwerpen. De eerste vestiging komt naast UGC op de De Keyserlei.

Antwerpen krijgt er alweer een hamburgertent bij. Five Guys wil de lage landen veroveren en hoopt zo'n 40 eethuizen te openen. De keten is in de Verenigde staten erg populair omdat je zelf je hamburger kunt samenstellen met zoveel ingrediënten en sausjes als je wil. De hamburgers zouden bereid worden met verse producten. Naast hamburgers verkopen ze ook hotdogs, frietjes en milkshakes.

(foto : Pixabay)