Alweer forse stijging van aantal besmettingen

De politie van Antwerpen gaat vanaf dit weekend strenger toezien op het naleven van de coronamaatregelen in de café's en restaurants. Ze doet dat op vraag van burgemeester Bart De Wever die zich zorgen maakt over de evolutie van het virus in zijn stad. In samenspraak met de huisartsen is ook beslist om alle triageposten terug op te starten. En de provincie start volgende week in Antwerpen-Noord en Borgerhout zélf met contactopsporing van besmette inwoners.