Alweer meerdere meldingen van geurhinder in Antwerpen: oorzaak nog niet gevonden

Sinds zondagavond hangt er opnieuw een sterke geurhinder boven Antwerpen. Brandweer Zone Antwerpen kreeg al meerdere meldingen, maar een oorzaak is voorlopig nog niet gevonden.

“Sinds gisteren zijn een zevental meldingen van geurhinder binnengelopen”, bevestigt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “Zo trokken onze ploegen na een melding zondagavond nog naar de Grote Markt om metingen uit te voeren.”

De brandweer voerde diverse metingen uit, maar kon voorlopig geen duidelijke oorzaak vinden. “Soms was de geur ook al weg als onze ploeg aankwam”, aldus Geens. “Uiteraard is dit een vervelende zaak, maar zolang wij geen stoffen meten met onze toestellen, kunnen we ervan uitgaan dat er geen gevaar is voor de omgeving.”

De voorbije maanden liepen bij de hulpdiensten al verschillende keren meldingen over geurhinder binnen. Eind februari gebeurde in de haven bijvoorbeeld een fout bij het laden van bitumen, een restproduct van ruwe aardolie. Daardoor kwam een hoeveelheid van het product vrij. Begin april werden dan weer acht personen onwel in de omgeving van de Muisbroeklaan, ook daar werden nergens verhoogde concentraties gemeten.