Wachten tot gevaarlijke verkeerspunten worden aangepakt is gevaarlijk, neem tijdelijke maatregelen. Dat is de boodschap van Groen-politica Ingrid Pira. De voormalig burgemeester van Mortsel stelt dat tijdelijke maatregelen in afwachting van grote werken levens kunnen redden en dat Mortsel dat bewijst. Dat minister Weyts de lokale besturen dan net met de vinger wijst, is niet correct, want vele burgemeesters willen de problemen absoluut aanpakken.