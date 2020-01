Alweer ongeval waarbij fietser betrokken is

Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een fietser. Het ongeval gebeurde op de Van Meterenkaai ter hoogte van de Brouwersvliet.

Een fietser en een tram kwamen met mekaar in botsing. Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser achter een vuilniswagen door zijn gereden en daardoor was die niet zichtbaar voor de tramchauffeur. De fietser werd daarbij gewond, hoe ernstig is nog niet duidelijk. De fietsersbond is niet verbaasd. Volgens hen is de situatie daar heel gevaarlijk. Vraag was niet of er een slachtoffer zou vallen, maar wanneer, aldus de fietsersbond.

foto : Jeronimo De L' Est