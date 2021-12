Met de sluiting van theaters en bioscopen, gaat het Overlegcomité verder dan de experten hadden geadviseerd. 'Dat stond voor ons slechts in plan-B', zegt viroloog Steven Van Gucht woensdagavond in de VTM-studio, voor de start van de persconferentie. Volgens Van Gucht gingen de experts ervan uit dat bijvoorbeeld een bioscoopbezoek nog veilig kon. Zij zijn echter vooral beducht voor samenkomsten in de privésfeer. 'Daar zit de grootste kans op besmetting, zeker met de omikronvariant', aldus Van Gucht. 'Ik hoop dat daarvoor gewaarschuwd zal worden (...) daar zal het grote verschil liggen', klonk het nog. De viroloog toonde wel begrip dat de politici niet willen raken aan de privésfeer. 'Maar het is nu de periode van de familiebijeenkomsten en daar zit het grootste risico op besmetting'.De bijkomende maatregelen die vanaf zondag van kracht gaan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn 'behoorlijk streng'. Dat zei viroloog Marc Van Ranst woensdagavond in de studio van de VRT. 'Wanneer je niet alleen deze maatregelen, maar ook die van de voorbije weken, allemaal bij elkaar optelt, kom je toch bij een flink streng pakket.' Dat de verschillende regeringen in het Overlegcomité beslist hebben om onder meer de cultuursector weer aan banden te leggen, verbaasde Van Ranst enigszins, omdat daar in principe goed geventileerd wordt. 'Het vertrouwen in die sector is erg groot. Als je dan ziet dat kerstmarkten open mogen blijven... De glühwein heeft het gewonnen van de cultuur', zei de viroloog. Wat privébijeenkomsten betreft, zijn er geen nieuwe beperkingen. 'Het zal bijzonder moeilijk zijn om in de privésfeer twee dagen voor kerst enorme, drastische beslissingen te nemen', aldus Van Ranst. Of de maatregelen zullen volstaan tegen de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus, zal nog moeten blijken. 'We moeten hopen dat we dat kunnen vertragen. We gaan het zien. Er zijn met omikron een aantal onzekerheden, en dat moeten we ook kunnen toegeven.'Foto Belga