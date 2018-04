Alweer slechte cijfers voor stiptheid De Lijn

De Lijn scoort alweer slechte cijfers voor stiptheid. In 2016 reden amper 45 procent van de trams en bussen in Antwerpen op tijd. Daarmee doen ze het slechter dan het jaar voordien. De cijfers komen van De Lijn zelf.

De vervoersmaatschappij heeft ook reizigers ondervraagd en stelde vast dat de tevredenheid nooit eerder zo laag was. Slechts 44% van hen is tevreden over de stiptheid. De oorzaak voor de slechte cijfers ziet de Lijn vooral in de toenemende verkeersdrukte, waardoor ook trams en bussen in de files staan.

De Lijn wil dat de lokale stadsbesturen en de Vlaamse overheid meer investeren om de doorstroming van trams en bussen te verbeteren. Met bijvoorbeeld aparte bus- en trambanen en beïnvloede verkeerslichten.