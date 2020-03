Alweer spuwincidenten bij controles politie

De coronacrisis brengt ook Sportpret in de problemen. Een vzw die sportactiviteiten organiseert voor kansarme kinderen. Deze periode is in normale tijden cruciaal voor het werven van fondsen, maar dat valt nu weg. En ook de subsidies zijn onzeker, want de organisatie moet aan een bepaald aantal sportdagen voldoen om subsidies te kunnen ontvangen. En vermits de kampen in de paasvakantie al wegvallen, zijn ook die subsidies onzeker.