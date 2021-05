Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi kwam vanmiddag het daklozenproject Victor 5 in Antwerpen bezoeken. Aan de Desguinlei worden 20 alleenstaande daklozen begeleid. De bedoeling is ze terug in de maatschappij te integreren of ze als dat mogelijk is te laten terugkeren naar hun land van herkomst.