Nieuws Amateurrenner verpulvert Belgisch record 'Everesting' met bijna 9000 hoogtemeters

8848 hoogtemeters fietsen. Ofwel eigenlijk de hoogte van de Mount Everest oprijden. Dat is het doel van een fietsuitdaging. En Sieben uit Kalmthout heeft daarin een nieuw Belgisch record neergezet. Een Antwerps eventbureau had van zijn recordpoging een heel project gemaakt met professionele omkadering. En dat heeft gewerkt. Want Sieben deed er maar liefst 1 uur en drie kwartier sneller over dan het vorige record.