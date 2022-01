Amper 22 is Cato Dens uit Broechem, maar wel moedig genoeg om in moeilijke tijden een eigen zaak te openen. Op de Turnhoutsebaan in Schilde kan je vanaf vandaag terecht in haar winkel Pippa, waar je duurzame kinderschoenen kan vinden. Ondanks haar jonge leeftijd en de coronacrisis heeft Cato geen moment getwijfeld. Want dromen, die moet je najagen, vindt ze.