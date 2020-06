Ambitieus internationaal consortium lanceert project rond logistiek van de toekomst

Een consortium van 36 havens, expediteurs, vrachteigenaren, logistieke dienstverleners, kennisinstellingen en technologiebedrijven gaf vandaag het officiële startsein voor het project ePIcenter voor een toekomstgerichte logistiek. Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma en loopt over 42 maanden.

De partners zullen, onder coördinatie van Port of Antwerp, hun krachten bundelen om praktische oplossingen te bedenken die de wereldwijde uitdagingen als gevolg van de steeds langere, complexere en kwetsbaardere logistieke ketens ombuigen in opportuniteiten. Het doel is om een feilloos goederenvervoer mogelijk te maken. Het consortium buigt zich over de technologische en operationele mogelijkheden van het fysieke internet, synchromodale operaties en andere disruptieve technologieën zoals Hyperloop, Industry 4.0 en zelfrijdende voertuigen.

Het ePIcenter project is een wereldwijd project met verschillende grootschalige demonstratieprojecten op belangrijke scheepvaartroutes van Europa naar Canada en de VS en op nieuwe handelsroutes zoals de Noordelijke Zeeroute en de nieuwe Zijderoutes. Technologische vernieuwers en milieudeskundigen werken samen aan nieuwe oplossingen die de wereldwijde logistieke ketens efficiënter én duurzamer maken.

Door middel van resultaatgericht praktijkonderzoek en samenwerking met enkele ambitieuze spelers in de handels- en logistieke sector wil het ePIcenter project oplossingen op de markt brengen die impact hebben en een echt duurzame logistieke keten helpen waarmaken.

Port of Antwerp zal naast de algemene coördinatie van het ePIcenter project ook zelf een van de demonstratieprojecten leiden. De ambitie van dat "Link of the Future" demonstratieproject is om de verschillende innovaties van ePIcenter in Antwerpen, een van Europa's grootste vervoersknooppunten, uit te rollen en om de eerste transcontinentale cyberveilige handelsroute te ontplooien. Port of Antwerp zet haar internationale netwerk in om kennis wereldwijd te delen en de tools die in het kader van het project werden gerealiseerd verder op punt te zetten.

(bericht en foto : Port of Antwerp)