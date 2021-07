In Zandhoven is vanochtend een plofkraak gepleegd op het Bpost-kantoor aan de Vierselbaan. Het is niet duidelijk of de daders iets konden buitmaken en het is ook nog niet duidelijk of het om dezelfde daders gaat die enkele dagen geleden in Essen een plofkraak pleegden op een bankautomaat van AXA. Een drietal mannen met bivakmutsen op vernielde met explosieven de inkomhal van het kantoor, waar ook een bankautomaat stond. De ravage na de ontploffing was enorm. De politie stelde een perimeter in en ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om na te gaan of er nog ontploffingsgevaar dreigde. Ook de brandweer controleerde of de stabiliteit van het gebouw in het gedrang was. De daders konden ontkomen met een wagen.