Een Antwerpse acteur van 51 die meespeelde in verschillende kinderseries en -films is vorige week opgepakt omdat hij verdacht wordt van kindermisbruik. Het parket van Antwerpen was een onderzoek gestart na een undercoverreportage van DPG Media waar Het Laatste Nieuws aan meewerkte. In een gesprek dat werd opgenomen met een verborgen camera zei de acteur dat hij al verschillende keren seks had met minderjarige jongens. De onderzoeksrechter heeft de man na verhoor vrijgelaten.