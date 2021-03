American-inspired pop-up restaurant op site Stadsbrouwerij De Koninck

Haw·dee! Na 5 jaar komt ‘Smokey Jo’s Garage’, de American inspired zomerbar terug. Wie op de wereldkaart naar ‘The Dirty South’ speurt, zal in hartje Berchem belanden: in de garage en opslagplaats van Stadsbrouwerij De Koninck. Smokey Jo’s Garage wordt opnieuw een pop-up buitenrestaurant van maar liefst 2900 vierkante meter. Daar waar de pitmasters van het bekende, rebelse BBQ-restaurant Black Smoke het vuur laten oplaaien in een gigantische firepit en de chefs van The Dirty Rabbit en Brasserie Appelmans in de potten roeren. De topbartenders stoken er moonshine én naast heel wat unieke bieren, proef je er ook exclusief de nieuwe Duvel 666 van de tap. Smokey Jo’s Garage 666 popt op van 7 mei tot en met 29 augustus. Om alvast een voorsmaakje te geven van wat je er zal proeven, organiseren Black Smoke én Absinthbar op zaterdag 20 en zondag 21 maart twee take-away events: ‘HEAVENLY 666 RIBFEST’ en ‘DEVILISH DRINKFEST’

“Tijd om opnieuw wat leven in de brouwerij te brengen”, dacht Antwerps horecaondernemer Kasper Stuart van Black Smoke, The Dirty Rabbit, Brasserie Appelmans en Absinthbar. Zijn team zit op hete kolen om de smokers – en de keet - opnieuw in vuur en vlam te zetten. Vanaf 7 mei tot en met 29 augustus wordt de opslagplaats van Stadsbrouwerij De Koninck een plek waar vakmanschap, creativiteit, een vleugje brutaliteit en ‘bullshit’ hoogtij vieren. Want na vijf jaar popt Smokey Jo’s Garage opnieuw op: een (familievriendelijk) buitenrestaurant.

Kasper Stuart: “Tijd op het vuur opnieuw op te poken. We zijn er helemaal klaar voor en het hele team zit op hete kolen. De oude opslagplaats van Stadsbrouwerij De Koninck wordt opnieuw omgetoverd tot een verborgen pareltje in het midden van de stad. Hell Yeah.”

Op droge en mooie donderdagen, vrijdagen en in weekends geniet je er van de zon, het eten en drinken. Of nestel je in de unieke boomhut die verstopt zit in de eeuw-oude boom. Kinderen kunnen zich uitleven op de old school speeltuigen in het schaduwrijke speelbos én voor hen is er ook een educatief kinderprogramma voorzien.

Duvel 666 óp vat en veggie BBQ



Food & drinks worden verzorgd door de teams van BBQ-restaurant Black Smoke, The Dirty Rabbit en Brasserie Appelmans. Brouwerij Duvel Moortgat en Stadsbrouwerij De Koninck zorgen voor een aantal unieke bieren die enkel in de Garage en op de brouwerij worden geschonken, waaronder onder andere Duvel 666 óp vat. Een gloednieuw bier gebrouwen naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de brouwerij.

De cocktails worden er geshaket door de topbartenders van The Dirty Rabbit, Black Smoke & Absinthbar én zij namen ook de wijnselectie voor hun rekening.

Op zondagen wordt er gegrild, geroosterd en gegaard op een gigantische firepit – een XXL BBQ - die centraal in de zomerbar staat opgesteld. Een plek van maar liefst 100 vierkante meter waar de pitmasters vurige gerechten bereiden op Amerikaanse smokers, inferno’s en de Asado (Argentijnse barbecue). Niet enkel voor carnivoren, maar er wordt ook volop ingezet op vegetarische BBQ-gerechten.

Op de kaart gerechten als ‘Vuurgelikte Antwaarpse grillworst’, ‘Bad Hunter’, een selectie mediterrane vegetarische dips met desembrood van The Bakery, een ‘Brioche bun met overheerlijk op appelhout low and slow smoked pulled pork met Smokey Jo’s Signature Duvel 666 BBQ saus’ en een ‘Pit-Bitch’ met onder andere huisgerookte Schotse zalm.

Met ambachtelijke smaakmakers als buren, kan het niet anders dan dat de ingrediënten voor die gerechten van hen komen. Brood wordt gebakken door buurman Kenney van The Bakery en topchocolatier Jitsk zorgt voor heerlijke desserten. De kazen komen van de wereldbekende kaasrijpers Van Tricht.

Gerecycleerde materialen



De zomerbar is volledig covidproof en er wordt gewerkt volgens de geldende richtlijnen voor de horeca. Bediening gebeurt aan tafel. Het terrein is zo ingedeeld dat er voldoende ruimte en plaats is voor de wettelijke bubbels en de twee in- en uitgangen zorgen voor een goede circulatie en veiligheid. Ook tof: Smokey Jo’s Garage werd volledig opgebouwd uit gerecycleerde materialen en er wordt zo duurzaam mogelijk gewerkte qua verpakkingen, afval en aanpak.