Amerikaans opleidingsschip Eagle komt naar Antwerpen

Over anderhalve week doet de Eagle Antwerpen aan. Dat is het prachtige trainingsschip van de Amerikaanse kustwacht.



Die historische driemaster vormt al een klein voorsmaakje voor de bekende Tall Ships Race, die over drie jaar Antwerpen weer aan doet. Al wie wil kan de Eagle gaan bekijken en zelf ook aan boord gaan. Het schip meert op vrijdag 24 mei aan in het Kattendijkdok. En blijft er tot dinsdagochtend 28 mei liggen. Het havenbestuur heeft ook een wedstrijd uitgeschreven. Enkele gelukkigen kunnen de stad binnen varen aan boord van de Eagle. Een majestueus stuk erfgoed uit Amerika